2019-07-12T19:54:14+03:00
Происшествия

В Калининграде возбуждено уголовное дело после отравления посетителей суши-бара

Следствие устанавливает связь между возникновением заболевания у пострадавших и употреблением продукции в "Якитории"
Надежда Ржевская
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Следственным отделом по Ленинградскому району Калининграда регионального Следственного комитета по результатам проверки сообщений об обнаружении у посетителей одного из суши-баров острой кишечной инфекции возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

- По версии следствия, в период с 29 июня 2019 года по 2 июля 2019 года, неустановленные лица из числа работников организации, которая оказывала услуги по полному ресторанному обслуживанию в суши-баре, расположенному по адресу: Калининград, Ленинский проспект, дом 18, действуя умышленно, в нарушение санитарных норм и правил, осуществили производство и раздачу готовых блюд общественного питания посетителям кафе, что создало опасность для жизни и здоровья потребителей, вызвав у посетителей суши-бара острую кишечную инфекцию неясной этиологии, - говорится в заявлении.

Следователи уже установили всех потерпевших, изымают документы, допрашивают свидетелей, планируется назначить ряд судебных экспертиз, которые позволят установить имелась ли причинная связь между возникновением заболевания у пострадавших и употреблением продукции в суши-баре.

Напомним, массовое отравление в суши-баре "Якитория" на Ленинском проспекте в Калининграде произошло с 29 июня по 2 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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