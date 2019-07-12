В Краснознаменском районе найдена "капсула времени", датированная 1903 годом

СЕГОДНЯ 20:12 2019-07-12T20:13:01+03:00

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В поселке Добровольск Краснознаменского района (бывший Пилькаллен) при разборке старинного здания интерната обнаружена очень интересная находка. Как сообщили в администрации Краснознаменского городского округа, в основании фундамента нашли "капсулу времени".

- Она содержала различные документы, датированные 1903 годом, - пояснили в администрации. - Среди документов есть план города (27 апреля 1903 года), устав города, местная газета (29 апреля 1903 года) и ряд других документов.

Сообщается также, что часть документов повреждена, а часть находится в хорошем состоянии. В настоящее время ценная находка передана в краеведческий музей Краснознаменска.

ИСТОЧНИК KP.RU