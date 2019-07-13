В Светлогорске на Тихом озере проведут субботник

СЕГОДНЯ 09:19 2019-07-13T09:19:51+03:00

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В субботу 13 июля на Тихом озере в Светлогорске проведут большой субботник. Об этом сообщают в группе «Светлогорский городской округ» в соцсетях.

«Приглашаем неравнодушных, активных горожан. Предстоит привести в порядок территорию будущей детской площадки, которая появится в рамках проекта «Муза» (там будут и скульптуры, и удобные дорожки).

Место сбора волонтеров – лодочная станция. Руководить работами будет смотритель озера Тихое Андрей Каминский. Этого человека в старинном костюме видно издалека. Так что не ошибетесь.

Андрей Каминский убирает мусор и проводит субботники. В его ведении не только озеро, но и соседние ручьи с живностью и птицами.

ИСТОЧНИК KP.RU