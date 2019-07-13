Житель Зеленоградска устроил стрельбу в подъезде дома

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-13T11:30:39+03:00

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Житель Зеленоградска ушел из дома после ссоры с женой. Возвращаясь домой вечером, он увидел супругу – та разговаривала с соседкой.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, мужчина, вспомнив ссору, сходил в квартиру и взял ружье.

- Мужчина направил оружие на потерпевшую и стал угрожать застрелить ее. Выкрикивая угрозы, злоумышленник произвел 4 выстрела в стену позади нее, - сообщили в УМВД.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли у мужчины охотничье ружье, в подъезде обнаружили 4 гильзы.

За угрозу убийством мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU