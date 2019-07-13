Житель Зеленоградска устроил стрельбу в подъезде дома
Житель Зеленоградска ушел из дома после ссоры с женой. Возвращаясь домой вечером, он увидел супругу – та разговаривала с соседкой.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, мужчина, вспомнив ссору, сходил в квартиру и взял ружье.
- Мужчина направил оружие на потерпевшую и стал угрожать застрелить ее. Выкрикивая угрозы, злоумышленник произвел 4 выстрела в стену позади нее, - сообщили в УМВД.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли у мужчины охотничье ружье, в подъезде обнаружили 4 гильзы.
За угрозу убийством мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU