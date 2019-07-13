В Светлом построили новое рыболовное судно
.Фото: Правительство Калининградской области
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В Светлом состоялась торжественная церемония поднятия флага на новом маломерном рыбопромысловом судне.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, его строили по заказу рыболовецкого колхоза «За Родину» на судоремонтном заводе в Светлом.
Проект бота разработали калининградские специалисты. К проекту, общая стоимость которого составила около 9 млн рублей, уже есть интерес со стороны литовских рыбаков, промысловиков Ленинградской и Архангельской областей.
Новое судно предназначено для транспортировки на буксире рыбацких лодок, ведущих промысел на заливах, а также доставки улова до пункта выгрузки.
ИСТОЧНИК KP.RU