В Светлом построили новое рыболовное судно

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-13T11:38:18+03:00

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В Светлом состоялась торжественная церемония поднятия флага на новом маломерном рыбопромысловом судне.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, его строили по заказу рыболовецкого колхоза «За Родину» на судоремонтном заводе в Светлом.

Проект бота разработали калининградские специалисты. К проекту, общая стоимость которого составила около 9 млн рублей, уже есть интерес со стороны литовских рыбаков, промысловиков Ленинградской и Архангельской областей.

Новое судно предназначено для транспортировки на буксире рыбацких лодок, ведущих промысел на заливах, а также доставки улова до пункта выгрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU