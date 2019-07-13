На Балтийском шоссе в ДТП погиб водитель «Мерседеса»

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-13T13:45:47+03:00

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ДТП случилось в минувшую пятницу вечером на Балтийском шоссе. Установлено, что «Мерседес» ехал в 22:40 со стороны Калининграда. В районе Люблинского поворота водитель не справился с управлением, иномарка вылетела с дороги. Автомобиль врезался в дерево и перевернулся.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 47-летний водитель скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU