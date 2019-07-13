2019-07-13T13:45:47+03:00
Происшествия

На Балтийском шоссе в ДТП погиб водитель «Мерседеса»

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

ДТП случилось в минувшую пятницу вечером на Балтийском шоссе. Установлено, что «Мерседес» ехал в 22:40 со стороны Калининграда. В районе Люблинского поворота водитель не справился с управлением, иномарка вылетела с дороги. Автомобиль врезался в дерево и перевернулся.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 47-летний водитель скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24