Житель Гусева вскрыл подвал дома и украл консервацию

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-13T12:42:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Гусеве мужчина выломал дверь в подвал, откуда похитил бензопилу и консервацию. Полицейские, которые прибыли на место после звонка хозяйки подвала, изъяли следы обуви подозреваемого.

Злоумышленника оперативно задержали.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, мужчина признался в том, что на преступление его толкнула нехватка денег.

Вырученные средства он потратил на покупку алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU