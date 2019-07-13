Житель Гусева вскрыл подвал дома и украл консервацию
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В Гусеве мужчина выломал дверь в подвал, откуда похитил бензопилу и консервацию. Полицейские, которые прибыли на место после звонка хозяйки подвала, изъяли следы обуви подозреваемого.
Злоумышленника оперативно задержали.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, мужчина признался в том, что на преступление его толкнула нехватка денег.
Вырученные средства он потратил на покупку алкоголя.
ИСТОЧНИК KP.RU