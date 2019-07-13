2019-07-13T12:42:45+03:00
Происшествия

Житель Гусева вскрыл подвал дома и украл консервацию

Александр КАТЕРУША
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В Гусеве мужчина выломал дверь в подвал, откуда похитил бензопилу и консервацию. Полицейские, которые прибыли на место после звонка хозяйки подвала, изъяли следы обуви подозреваемого.

Злоумышленника оперативно задержали.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, мужчина признался в том, что на преступление его толкнула нехватка денег.

Вырученные средства он потратил на покупку алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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