Историк моды Александр Васильев – о квартире в Зеленоградске: У меня под окнами группы туристов

СЕГОДНЯ 12:52 2019-07-13T12:52:29+03:00

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Историк моды и ведущий Первого канала Александр Васильев в очередной раз похвастался новыми интерьерами своей квартиры в Зеленоградске (квартиру в довоенном особняке маэстро восстанавливает не первый год). Фотографии он выложил на своей страничке во «ВКонтакте».

«Хоть работы и близки к завершению, но декорирование продолжается. Это может длиться годами. ведь любая новая квартира или дом в моей биографии - это живой интерьер, который требует пристального внимания. Освещение - это то, что меня очень привлекает в моей новой квартире в Кранце (Зеленоградске)», - пишет Александр Васильев и отмечает, что его домик уже стал местной достопримечательностью.

«Каждый день перед окнами группы туристов. Им говорят, где живет историк моды», - пишет Васильев.

Отметим, себя Александр уже давно называет местным жителем.

- Я – житель Зеленоградска, - говорит он. - Зеленоградск для меня по значимости – второй город в России после Москвы. Есть места во Франции и Литве, которые я очень люблю. Но в России у меня просто больше нигде нет домов. В Зеленоградск я привез много мебели, живописи, книг. Я очень рад. Потому что все в могилу не возьмешь.

ИСТОЧНИК KP.RU