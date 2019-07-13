На Московском проспекте сотрудники ГИБДД задержали мужчину
Кадр видеозаписи.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Инцидент случился утром в субботу 13 июля в Калининграде на Московском проспекте на территории АЗС. Видео задержания мужчины выложили в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как сотрудник ГИБДД в желтой жилетке удерживает за земле мужчину. Второй сотрудник стоит рядом. В какой-то момент к лежащему на земле стремительно подходит мужчина в камуфляжных штанах и наносит удар ногой по голове, затем отходит.
В пресс-службе регионального УМВД оперативно дать комментарии по поводу произошедшего не смогли.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU