2019-07-13T13:28:48+03:00
Происшествия

В Калининграде на ул. Судостроительной загорелась многоэтажка

Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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В Калининграде случился пожар в многоэтажке на улице Судостроительной. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России. Сообщение о том, что в 17-этажном доме по Судостроительной горит квартира , поступило в 10:56.

первые пожарные были на месте уже в 11:00.

Прибывшие к дому сотрудники пожарной охраны эвакуировали 70 жильцов многоэтажки.

Открытое горение локализовали в 11:22, к 12:00 удалось полностью потушить пожар.

В ликвидации пожара участвовали 59 человек и 13 единиц техники.

Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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