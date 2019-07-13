В Калининграде на ул. Судостроительной загорелась многоэтажка
.Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
Изменить размер текста:
В Калининграде случился пожар в многоэтажке на улице Судостроительной. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России. Сообщение о том, что в 17-этажном доме по Судостроительной горит квартира , поступило в 10:56.
первые пожарные были на месте уже в 11:00.
Прибывшие к дому сотрудники пожарной охраны эвакуировали 70 жильцов многоэтажки.
Открытое горение локализовали в 11:22, к 12:00 удалось полностью потушить пожар.
В ликвидации пожара участвовали 59 человек и 13 единиц техники.
Пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU