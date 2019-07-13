Под Балтийском в ДТП пострадал 82-летний велосипедист
Мужчину госпитализировали
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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На трассе Калининград-Балтийск в пятницу 12 июля случилось ДТП, в котором пострадал пенсионер. В 20:00 на 44-м км автодороги ехал автомобиль «Джип Гранд Черроки» который и столкнулся с 82-летним велосипедистом.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что пожилой велосипедист при неисправности велосипеда «не смог принять возможных мер к снижению скорости вплоть до полной остановки».
В результате ДТП велосипедист госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU