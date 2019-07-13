В Калининграде мужчина ударил приятеля по голове пивной кружкой

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-13T13:59:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент случился в пятницу 12 июля в вечернее время в одном из питейных заведений города. Калининградец выпивал с приятелем и в какой-то момент ударил его пивной кружкой по голове.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, сотрудники полиции задержали вспыльчивого посетителя бара.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью».

Задержание произошло в рамках оперативно-профилактического мероприятия, проводимого в тот день в Калининграде при участии 50 сотрудников ОВД.

Сотрудники правопорядка проверяли лиц, состоящих на учете в полиции, обследовали торговые точки, развлекательные заведения, стоянки, гаражные общества. В результате пресекли 46 административных правонарушений, было изъято 783 пачки сигарет, 223 бутылки алкоголя и 14 килограмм санкционной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU