Вышел в свет альбом с довоенными фотографиями Куршской косы

СЕГОДНЯ 16:27 2019-07-13T16:27:22+03:00

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В национальном парке «Куршская коса» презентовали альбом с открытками начала прошлого века. Как рассказали в пресс-службе парка, основан он на собрании директора «Куршской косы» Анатолия Калины.

- Семь лет назад мне в руки попали открытки довоенного периода с изображением ландшафтов Куршской косы, животных, сцен из жизни местных жителей, соревнований спортсменов-планеристов… С тех пор с помощью друзей и знакомых удалось собрать целую коллекцию, более ста самых интересных открыток вошли в данное издание, - комментирует Анатолий Калина.

Многие открытки содержат подписи, в том числе и на русском языке. Интересно, что автор большинства снимков, вошедших в альбом – известный прусский фотограф межвоенного периода Фриц Краускопф.

- Особую ценность этим фотографиям придает тот факт, что почти весь фотоархив был утрачен в конце Второй мировой войны. Немногие уцелевшие снимки находятся сегодня в частных коллекциях, - рассказал составитель.

ИСТОЧНИК KP.RU