2019-07-13T16:42:37+03:00
Происшествия

В Калининграде «Фольксваген» столкнулся с троллейбусом, два человека пострадали

Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Причиной ДТП, которое случилось на Московском проспекте в Калининграде, стало несоблюдение безопасной дистанции. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, 29-летняя водитель «Фольксвагена» врезалась в остановившийся впереди троллейбус.

В результате ДТП водитель и 36-летний пассажир автомобиля «Фольксваген» получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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