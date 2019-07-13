В Калининграде «Фольксваген» столкнулся с троллейбусом, два человека пострадали

СЕГОДНЯ 16:37 2019-07-13T16:42:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Причиной ДТП, которое случилось на Московском проспекте в Калининграде, стало несоблюдение безопасной дистанции. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, 29-летняя водитель «Фольксвагена» врезалась в остановившийся впереди троллейбус.

В результате ДТП водитель и 36-летний пассажир автомобиля «Фольксваген» получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU