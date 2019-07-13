Найдена пропавшая в Большаково пенсионерка, страдающая деменцией
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Найдена женщина, пропавшая в районе поселка Большаково. Об этом сообщают в группе «Поиск пропавших людей Советск, Неман» в «ВКонтакте».
Напомним, пропавшую пенсионерку, которая страдает деменцией, искали с 10 июля. Тогда она вышла из дома и не вернулась. Последний раз ее видели на трассе Большаково-Советск, в лесу возле памятника группе Джек.
На поиски пенсионерки привлекали добровольцев.
Где все эти дни находилась 66-летняя женщина, волонтеры не сообщили.
ИСТОЧНИК KP.RU