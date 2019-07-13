В Музее Мирового океана появилась большая белая акула

СЕГОДНЯ 21:46 2019-07-13T21:46:12+03:00

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Скульптуру большой белой акулы для экспозиции строящегося корпуса-шара «Планета Океан» изготовил питерский художник Владимир Сучок (он же делал для нашего музея копию мумии мамонтенка Любы).

- Натуральный вид 4-метровой акуле придала выполненная Халимом Амировым роспись. Благодаря его работе хищница выглядит очень реалистично. На ее теле воссозданы небольшие раны, которые акулы получают достаточно регулярно, а во рту наиболее любопытные заметят отсутствие нескольких зубов. Что также естественно для этого вида рыб, - рассказали в музее.

Пока новый экспонат скрыт от глаз посетителей, но, вероятно, в ближайшее время его можно будет увидеть в одной из экспозиций.

ИСТОЧНИК KP.RU