В Музее Мирового океана появилась большая белая акула
Скульптуру большой белой акулы для экспозиции строящегося корпуса-шара «Планета Океан» изготовил питерский художник Владимир Сучок (он же делал для нашего музея копию мумии мамонтенка Любы).
- Натуральный вид 4-метровой акуле придала выполненная Халимом Амировым роспись. Благодаря его работе хищница выглядит очень реалистично. На ее теле воссозданы небольшие раны, которые акулы получают достаточно регулярно, а во рту наиболее любопытные заметят отсутствие нескольких зубов. Что также естественно для этого вида рыб, - рассказали в музее.
Пока новый экспонат скрыт от глаз посетителей, но, вероятно, в ближайшее время его можно будет увидеть в одной из экспозиций.
ИСТОЧНИК KP.RU