2019-07-14T10:33:34+03:00
Происшествия

В Гвардейском районе уже месяц разыскивают 36-летнего мужчину

Объявлен очередной сбор добровольцев для его поисков
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Ориентировка на пропавшего мужчинуОриентировка на пропавшего мужчинуФото: Центр поиска пропавших людей – Калининград
Изменить размер текста:

Утром 14 июля «Центр поиска пропавших людей – Калининград» сделал не стене свое официальной группе объявление о поиске пропавшего мужчины. Накануне 36-летний Литвинов Алексей Сергеевич ушел из дома в поселке Малиновка Гвардейского района в неизвестном направлении месяц назад.

Поисковики уже наметили план поисково-спасательных мероприятий. Всех желающих присоединиться к поискам призывают в 11:00 собраться на автостоянке у спорткомплекса «Янтарный» в Калининграде. Выезд в район поисков назначен на 11:15.

- Район поиска - русло реки Укрытая к востоку от поселка Малиновка Гвардейского района, - пишут организаторы поиска, - лесной массив, расположенный на севере поселка, канавы и обочины по направлениям к трассе Малиновка-Яблоновка, Малиновка - Калининград -Черняховск. Поля, прилегающие к поселку Малиновка.

Всех желающих присоединиться к поискам, просьба написать или позвонить на горячую линию 508-038.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде неизвестные раскурочили внедорожник на улице Гагарина
Автомобиль приехавшего в Калининград туриста был атакован стаей бродячих псов
«Балтика» снова проиграла: Московское «Торпедо» заколотило в ворота калининградского клуба 2 мяча
В Музее Мирового океана появилась большая белая акула
Найдена пропавшая в Большаково пенсионерка, страдающая деменцией
В Калининграде «Фольксваген» столкнулся с троллейбусом, два человека пострадали
Вышел в свет альбом с довоенными фотографиями Куршской косы
В Калининграде мужчина ударил приятеля по голове пивной кружкой
Под Балтийском в ДТП пострадал 82-летний велосипедист
В Калининграде на ул. Судостроительной загорелась многоэтажка
На Московском проспекте сотрудники ГИБДД задержали мужчину
Историк моды Александр Васильев – о квартире в Зеленоградске: У меня под окнами группы туристов
Житель Гусева вскрыл подвал дома и украл консервацию
На Балтийском шоссе в ДТП погиб водитель «Мерседеса»
В Светлом построили новое рыболовное судно
Житель Зеленоградска устроил стрельбу в подъезде дома
В Светлогорске на Тихом озере проведут субботник
В Краснознаменском районе найдена "капсула времени", датированная 1903 годом
В Калининграде возбуждено уголовное дело после отравления посетителей суши-бара
В Светлогорске завершается кинофестиваль «Балтийские дебюты-2019»