В Гвардейском районе уже месяц разыскивают 36-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-14T10:33:34+03:00

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Утром 14 июля «Центр поиска пропавших людей – Калининград» сделал не стене свое официальной группе объявление о поиске пропавшего мужчины. Накануне 36-летний Литвинов Алексей Сергеевич ушел из дома в поселке Малиновка Гвардейского района в неизвестном направлении месяц назад.

Поисковики уже наметили план поисково-спасательных мероприятий. Всех желающих присоединиться к поискам призывают в 11:00 собраться на автостоянке у спорткомплекса «Янтарный» в Калининграде. Выезд в район поисков назначен на 11:15.

- Район поиска - русло реки Укрытая к востоку от поселка Малиновка Гвардейского района, - пишут организаторы поиска, - лесной массив, расположенный на севере поселка, канавы и обочины по направлениям к трассе Малиновка-Яблоновка, Малиновка - Калининград -Черняховск. Поля, прилегающие к поселку Малиновка.

Всех желающих присоединиться к поискам, просьба написать или позвонить на горячую линию 508-038.

ИСТОЧНИК KP.RU