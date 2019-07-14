«Балтика» снова проиграла: Московское «Торпедо» заколотило в ворота калининградского клуба 2 мяча
Тренер Михаил Семенов заявил, что москвичи «перекусали» балтийцев
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Очередным поражением калининградской «Балтики» закончилась встреча с московским футбольным клубом «Торпедо» на его же территории. Встреча проходила на стадионе академии «Спартак» в субботу 13 июля.
Первый гол на 15-й минуте в ворота балтийцев закатил забил Сергей Божин, второй был на счету Артура Галояна.
Тренер «Балтики» Михаил Семенов, как сообщает «Спорт-экспресс», уже после встречи заявил, что команда Сергея Игнашевича играла четко: «Мне кажется, «Торпедо» нас перекусало сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU