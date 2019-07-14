Автомобиль приехавшего в Калининград туриста был атакован стаей бродячих псов

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-14T12:36:17+03:00

Последний инцидент с нападением собак на авто был зафиксирован неделю назад

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В Калининграде снова произошло нападение стаи бродячих собак на автомобиль. На этот раз атаке подверглась машина приехавшего в Калининград туриста. Как сообщают очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, инцидент произошел 11 июля на Иртышском переулке.

- Бродячие собаки продолжают повреждать автомобили калининградцев и гостей города (как было в данном случае), - подписали фото в сообществе.

Судя по снимку, псы сильно исцарапали и искусали кузов авто.

Напомним, последний подобный случай произошел в ночь с 8 на 9 июля на Сельме. Тогда бродячие собаки пытались достать кошку из-под машины и тоже сильно покусали иномарку. Ране машины пострадали на Северной горе и на улице Шевцовой.

ИСТОЧНИК KP.RU