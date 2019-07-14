2019-07-14T13:11:25+03:00
Происшествия

В Калининграде неизвестные раскурочили внедорожник на улице Гагарина

У автомобиля Range Rover побиты стекла, зеркала и фары
Иван МАРКОВ
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Внедорожник, ставший жертвой нападенияВнедорожник, ставший жертвой нападенияФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Неизвестные побили стекла, фары и зеркала у автомобиля Range Rover, припаркованного на улице Гагарина. Как написали в сообществе автомобилистов Калининградской области, хозяин внедорожника ищет очевидцев происшествия, случившегося в субботу 13 июля.

Комментаторы уже предположили, что автовладелец, вероятно, с кем-то серьезно повздорил.

- Может, в городе на дороге оскорбил кого, на личности перешел? Просто так машины не бьют, тем более с нескольких сторон. Уверен, это не случайно, - написал один из подписчиков сообщества.

- Это наверняка собаки котейку из-под капота достать пытались, - пошутил другой подписчик, намекнув на серию нападений бродячих псов на машины калининградцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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