В Калининграде неизвестные раскурочили внедорожник на улице Гагарина

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-14T13:11:25+03:00

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Неизвестные побили стекла, фары и зеркала у автомобиля Range Rover, припаркованного на улице Гагарина. Как написали в сообществе автомобилистов Калининградской области, хозяин внедорожника ищет очевидцев происшествия, случившегося в субботу 13 июля.

Комментаторы уже предположили, что автовладелец, вероятно, с кем-то серьезно повздорил.

- Может, в городе на дороге оскорбил кого, на личности перешел? Просто так машины не бьют, тем более с нескольких сторон. Уверен, это не случайно, - написал один из подписчиков сообщества.

- Это наверняка собаки котейку из-под капота достать пытались, - пошутил другой подписчик, намекнув на серию нападений бродячих псов на машины калининградцев.

ИСТОЧНИК KP.RU