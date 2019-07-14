Калининград вошел в тройку лучших городов России для празднования в День рыбака

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-14T14:32:37+03:00

Также в лидерах оказались Санкт-Петербург и Сочи

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Калининград вместе с Санкт-Петербургом и Сочи вошел в тройку лучших городов России для празднования в День рыбака. Такие данные опубликовало аналитическое агентство ТурСтат по итогам интернет-опроса на тему, где лучше всего рыбачить и отметить главный рыбацкий праздник.

А топ-5 также вошли Мурманск и Астрахань.

- За Санкт-Петербург как лучший город России для путешествий на День Рыбака отдали 32% голосов, за Калининград — 18%, за Сочи — 15%, - сообщает ТурСтат, - за Мурманск — 10% и за Астрахань — 8%.

Напомним, День рыбака в России отмечается с 1980 года. Его дата - 14 июля. В этот праздник в приморских городах России проходят рыбные гастрономические фестивали и соревнования по рыбной ловле.

ИСТОЧНИК KP.RU