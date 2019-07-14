Под Калининградом Фольксваген Гольф слетел с дороги и наехал на дерево – пострадали четверо

СЕГОДНЯ 15:38 2019-07-14T15:40:16+03:00

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В поселке Родники Гурьевского района 13 июля произошло ДТП, в котором пострадали сразу четыре человека. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, авария случилась в 2 часа 50 минут на нулевом километре автодороги Родники – Марьино. Автомобиль Фольксваген Гольф с 24-летним водителем за рулем и тремя 25-летними пассажирами двигался со стороны поселка Низовье в сторону Калининграда.

Не справившись с управлением, водитель съехал с дороги слева по ходу движения, и влетел в придорожное дерево.

Как добавляют в пресс-службе УМВД по Калининградской области, это было единственное ДТП с пострадавшими за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU