2019-07-14T15:40:16+03:00
Происшествия

Под Калининградом Фольксваген Гольф слетел с дороги и наехал на дерево – пострадали четверо

Авария случилась в районе поселка Родники Гурьевского района
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Разбитый Гольф в районе РодниковРазбитый Гольф в районе РодниковФото: УМВД по Калининградской области
Изменить размер текста:

В поселке Родники Гурьевского района 13 июля произошло ДТП, в котором пострадали сразу четыре человека. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, авария случилась в 2 часа 50 минут на нулевом километре автодороги Родники – Марьино. Автомобиль Фольксваген Гольф с 24-летним водителем за рулем и тремя 25-летними пассажирами двигался со стороны поселка Низовье в сторону Калининграда.

Не справившись с управлением, водитель съехал с дороги слева по ходу движения, и влетел в придорожное дерево.

Как добавляют в пресс-службе УМВД по Калининградской области, это было единственное ДТП с пострадавшими за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Правдинском районе может появиться музей Мазурского канала
В Янтарном на пляже появились камеры видеоналюдения
В Зеленоградском районе внедорожник на всей скорости влетел в дерево
Полиция разыскивает 28-летнюю девушку, пропавшую в Пионерском
Калининград вошел в тройку лучших городов России для празднования в День рыбака
В Калининграде неизвестные раскурочили внедорожник на улице Гагарина
Автомобиль приехавшего в Калининград туриста был атакован стаей бродячих псов
«Балтика» снова проиграла: Московское «Торпедо» заколотило в ворота калининградского клуба 2 мяча
В Гвардейском районе уже месяц разыскивают 36-летнего мужчину
В Музее Мирового океана появилась большая белая акула
Найдена пропавшая в Большаково пенсионерка, страдающая деменцией
В Калининграде «Фольксваген» столкнулся с троллейбусом, два человека пострадали
Вышел в свет альбом с довоенными фотографиями Куршской косы
В Калининграде мужчина ударил приятеля по голове пивной кружкой
Под Балтийском в ДТП пострадал 82-летний велосипедист
В Калининграде на ул. Судостроительной загорелась многоэтажка
На Московском проспекте сотрудники ГИБДД задержали мужчину
Историк моды Александр Васильев – о квартире в Зеленоградске: У меня под окнами группы туристов
Житель Гусева вскрыл подвал дома и украл консервацию
На Балтийском шоссе в ДТП погиб водитель «Мерседеса»
В Светлом построили новое рыболовное судно
Житель Зеленоградска устроил стрельбу в подъезде дома
В Светлогорске на Тихом озере проведут субботник
В Краснознаменском районе найдена "капсула времени", датированная 1903 годом
В Калининграде возбуждено уголовное дело после отравления посетителей суши-бара
В Светлогорске завершается кинофестиваль «Балтийские дебюты-2019»