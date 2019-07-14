2019-07-14T16:09:47+03:00
Происшествия

Полиция разыскивает 28-летнюю девушку, пропавшую в Пионерском

Анастасия Гречинок приехала на курорт 13 июля в 19:00
Иван МАРКОВ
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Анастасия ГречинокАнастасия ГречинокФото: УМВД по Калининградской области
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Полиция объявила в розыск 28-летнюю Анастасию Владимировну Гречинок, приехавшую в Пионерский 13 июля в районе 19:00. Как сообщают в пресс-службе УМВД по Калининградской области, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

- Приметы разыскиваемой: на вид 27 лет, европейская внешность, рост около 165 см, среднего телосложения, волосы светлые, прямые, глаза карие, на левой лопатке татуировка в виде трех пятиконечных звезд маленького размера, - говорится в ориентировке. - Была одета в черное платье длиною выше колена, балетки бежевого цвета, куртка кожаная черная, прошитая квадратами. При себе имела черную дамскую сумочку.

В случае, если у вас есть информация о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в полицию по телефонам: +7 (40153) 2-21-79, 2-21-76.

ИСТОЧНИК KP.RU

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