2019-07-14T17:26:34+03:00
Происшествия

В Зеленоградском районе внедорожник на всей скорости влетел в дерево

Очевидцы сообщают, что водителю удалось выжить
Иван МАРКОВ
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ДТП в КовровоДТП в КовровоФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В воскресенье 14 июля на зеленоградской трассе в поселке Коврово произошло ДТП, в результате которого дорога оказалась частично перекрыта разбитым авто.

Как сообщают очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, водителю внедорожника стало плохо, вследствие чего он не справился с управлением и авто столкнулось со стоявшим на обочине деревом.

Калининградец Александр Щербак, ставший свидетелем происшествия, написал, что водителю удалось выжить, однако его машина «вообще фарш».

Также один из очевидцев написал, что рядом с местом ДТП видел еще один разбитый автомобиль марки Фольксваген, на что Щербак уточнил, что внедорожник от удара об дерево вынесло на встречную полосу, после чего произошло еще одно столкновение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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