В Янтарном на пляже появились камеры видеоналюдения
В Янтарном теперь не только самый благоустроенный в Калининградской области пляж, но и самый безопасный. Как сообщил на своей персональной странице в фейсбуке мэр курортного города Алексей Заливатский, в зоне массового отдыха, а также на автомобильных парковках накануне были установлены дополнительные камеры.
- Добавляем камеры видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, - написал Заливатский. - Насчет трансляции в сеть... подумаем.
Тут же жители города предложили мэру установить камеры еще и на променаде, «чтобы фонари не били». Также нашлись и недовольные «большим братом». Некоторые отдыхающие расстроились, что на пляж уже невозможно приехать инкогнито.
ИСТОЧНИК KP.RU