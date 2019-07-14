В Янтарном на пляже появились камеры видеоналюдения

СЕГОДНЯ 18:09 2019-07-14T18:11:16+03:00

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В Янтарном теперь не только самый благоустроенный в Калининградской области пляж, но и самый безопасный. Как сообщил на своей персональной странице в фейсбуке мэр курортного города Алексей Заливатский, в зоне массового отдыха, а также на автомобильных парковках накануне были установлены дополнительные камеры.

- Добавляем камеры видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, - написал Заливатский. - Насчет трансляции в сеть... подумаем.

Тут же жители города предложили мэру установить камеры еще и на променаде, «чтобы фонари не били». Также нашлись и недовольные «большим братом». Некоторые отдыхающие расстроились, что на пляж уже невозможно приехать инкогнито.

ИСТОЧНИК KP.RU