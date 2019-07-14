В Правдинском районе может появиться музей Мазурского канала
В поселке Дружба Правдинского района Калининградской области началось восстановление домика смотрителя нижнего шлюза Алленбурга (довоенное название поселка Дружба – Ред.) на Мазурском канале. Здание не так давно приобрел предприниматель Владимир Созинов, известный в Калининграде по восстановительным работам на замке Бальга и руинах башни имения Гросс Вонсдорф в поселке Курортное. Сейчас он занимается приведением крыши домика смотрителя в оригинальный вид.
- Дом несколько лет назад пострадал от пожара, - говорит Созинов. – Сейчас планирую восстановить крышу, покрыть ее черепицей, а потом, вероятно, тут будет музей истории Алленбурга и Мазурского канала.
ИСТОЧНИК KP.RU