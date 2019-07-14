2019-07-14T18:35:04+03:00
Общество

В Правдинском районе может появиться музей Мазурского канала

Он будет располагаться в домике смотрителя в поселке Дружба
Иван МАРКОВ
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Домик смотрителя канала с частично восстановленной крышейДомик смотрителя канала с частично восстановленной крышейФото: Иван МАРКОВ
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В поселке Дружба Правдинского района Калининградской области началось восстановление домика смотрителя нижнего шлюза Алленбурга (довоенное название поселка Дружба – Ред.) на Мазурском канале. Здание не так давно приобрел предприниматель Владимир Созинов, известный в Калининграде по восстановительным работам на замке Бальга и руинах башни имения Гросс Вонсдорф в поселке Курортное. Сейчас он занимается приведением крыши домика смотрителя в оригинальный вид.

- Дом несколько лет назад пострадал от пожара, - говорит Созинов. – Сейчас планирую восстановить крышу, покрыть ее черепицей, а потом, вероятно, тут будет музей истории Алленбурга и Мазурского канала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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