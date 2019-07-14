2019-07-14T20:09:56+03:00
Дом. Семья

Жители Советска отказываются выходить на улицу из-за нашествия летающих муравьев

Также на тучи насекомых пожаловались в Гусеве, Немане, Полесске и Краснознаменске
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Скопление погибших муравьев в одной из квартир СоветскаСкопление погибших муравьев в одной из квартир СоветскаФото: Сообщество "Подслушано в Советске" в "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Жители Советска начали массово жаловаться в соцсетях на нашествие летающих муравьев. Обсуждение проблемы, в частности, произошло после субботней публикации в сообществе «Подслушано в Советске».

- Что за божья кара? – написал один из подписчиков сообщества, прикрепив фото насекомого. - Весь Советск и Неман заполонили!

- Дочка вчера гулять отказалась из-за них, - пожаловалась в ответ советчанка Наталия Демина. - Прибежала с воплями, облепленная муравьями.

Далее в комментариях появились похожие сообщения от жителей Гусева, Немана, Полесска и Краснознаменска.

- Мы в детстве всегда думали, что у муравьев начинается война, когда их так много. Помню один год, тоже ужас что творилось, - вспомнила одна из подписчиц.

Вскоре нашлось сразу несколько комментаторов, пояснивших, что у муравьев начался брачный сезон, и его просто нужно пережить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропавшая в Пионерском девушка вернулась домой
В Правдинском районе может появиться музей Мазурского канала
В Янтарном на пляже появились камеры видеоналюдения
В Зеленоградском районе внедорожник на всей скорости влетел в дерево
Полиция разыскивает 28-летнюю девушку, пропавшую в Пионерском
Под Калининградом Фольксваген Гольф слетел с дороги и наехал на дерево – пострадали четверо
Калининград вошел в тройку лучших городов России для празднования в День рыбака
В Калининграде неизвестные раскурочили внедорожник на улице Гагарина
Автомобиль приехавшего в Калининград туриста был атакован стаей бродячих псов
«Балтика» снова проиграла: Московское «Торпедо» заколотило в ворота калининградского клуба 2 мяча
В Гвардейском районе уже месяц разыскивают 36-летнего мужчину
В Музее Мирового океана появилась большая белая акула
Найдена пропавшая в Большаково пенсионерка, страдающая деменцией
В Калининграде «Фольксваген» столкнулся с троллейбусом, два человека пострадали
Вышел в свет альбом с довоенными фотографиями Куршской косы
В Калининграде мужчина ударил приятеля по голове пивной кружкой
Под Балтийском в ДТП пострадал 82-летний велосипедист
В Калининграде на ул. Судостроительной загорелась многоэтажка
На Московском проспекте сотрудники ГИБДД задержали мужчину
Историк моды Александр Васильев – о квартире в Зеленоградске: У меня под окнами группы туристов
Житель Гусева вскрыл подвал дома и украл консервацию
На Балтийском шоссе в ДТП погиб водитель «Мерседеса»
В Светлом построили новое рыболовное судно
Житель Зеленоградска устроил стрельбу в подъезде дома
В Светлогорске на Тихом озере проведут субботник
В Краснознаменском районе найдена "капсула времени", датированная 1903 годом
В Калининграде возбуждено уголовное дело после отравления посетителей суши-бара
В Светлогорске завершается кинофестиваль «Балтийские дебюты-2019»