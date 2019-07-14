Жители Советска отказываются выходить на улицу из-за нашествия летающих муравьев

14 Июль 20:09 2019-07-14T20:09:56+03:00

Фото: Сообщество "Подслушано в Советске" в "ВКонтакте"

Скопление погибших муравьев в одной из квартир Советска Фото: Сообщество "Подслушано в Советске" в "ВКонтакте"

Также на тучи насекомых пожаловались в Гусеве, Немане, Полесске и Краснознаменске

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Жители Советска начали массово жаловаться в соцсетях на нашествие летающих муравьев. Обсуждение проблемы, в частности, произошло после субботней публикации в сообществе «Подслушано в Советске».

- Что за божья кара? – написал один из подписчиков сообщества, прикрепив фото насекомого. - Весь Советск и Неман заполонили!

- Дочка вчера гулять отказалась из-за них, - пожаловалась в ответ советчанка Наталия Демина. - Прибежала с воплями, облепленная муравьями.

Далее в комментариях появились похожие сообщения от жителей Гусева, Немана, Полесска и Краснознаменска.

- Мы в детстве всегда думали, что у муравьев начинается война, когда их так много. Помню один год, тоже ужас что творилось, - вспомнила одна из подписчиц.

Вскоре нашлось сразу несколько комментаторов, пояснивших, что у муравьев начался брачный сезон, и его просто нужно пережить.

ИСТОЧНИК KP.RU