Пропавшая в Пионерском девушка вернулась домой
Анастасия Греченок извинилась перед своими друзьями и родственниками
Скриншот со страницы АнастасииФото: Скриншот сайта
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Пропавшая в субботу жительница Светлогорска Анастасия Владимировна Греченок благополучно вернулась домой. Об этом Анастасия сама написала на своей персональной страничке Вконтакте.
- Ребят, приношу свои извинения, я жива и здорова, - написала она в районе 21:00.
Напомним, о том, что девушка пропала в Пионерском, в воскресенье сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области. Официальные калининградские группы поисковиков даже не успели опубликовать тревожные объявления.
ИСТОЧНИК KP.RU