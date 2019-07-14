2019-07-14T23:03:02+03:00
Общество

Пропавшая в Пионерском девушка вернулась домой

Анастасия Греченок извинилась перед своими друзьями и родственниками
Иван МАРКОВ
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Скриншот со страницы АнастасииСкриншот со страницы АнастасииФото: Скриншот сайта
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Пропавшая в субботу жительница Светлогорска Анастасия Владимировна Греченок благополучно вернулась домой. Об этом Анастасия сама написала на своей персональной страничке Вконтакте.

- Ребят, приношу свои извинения, я жива и здорова, - написала она в районе 21:00.

Напомним, о том, что девушка пропала в Пионерском, в воскресенье сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области. Официальные калининградские группы поисковиков даже не успели опубликовать тревожные объявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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