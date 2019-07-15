Маневры Балтфлота: подводная лодка «Дмитров» преодолела минные заграждения

СЕГОДНЯ 10:12 2019-07-15T10:12:37+03:00

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Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Дмитров» в ходе плановой отработки элементов курсовой задачи в Финском заливе выполнил учебно-боевые задачи по преодолению минных заграждений.

Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, в ходе учения подводники тесно взаимодействовали с экипажами базовых тральщиков Ленинградской военно-морской базы, которые осуществляли траление фарватера.

- Перед подводной лодкой стояла задача — пройти в надводном положении на определённой дистанции с заданной скоростью за тралами. При этом экипажи всех кораблей выполняли задачи на боевых постах согласно расписанию по учебной тревоге в готовности к действиям по борьбе за живучесть по внезапным вводным, в том числе — по варианту боевых повреждений корпуса и поступления воды в отсек, - отметили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU