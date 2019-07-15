Калининградец погиб при сплаве по горной реке в Карачаево-Черкесии
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Трагедией закончился сплав по горной реке Аксаут в Карачаево-Черкесской республике для группы из четырех калининградцев. Как сообщили в республиканском управлении МЧС, катамаран перевернулся, туристов понесло сильным течением. Одному из калининградцев выплыть не удалось.
- Тело мужчины извлечено на берег и будет передано сотрудникам правоохранительных органов, - добавили в пресс-службе, отметив, что группа в составе пяти человек из Калининградской области, была зарегистрирована в подразделении МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU