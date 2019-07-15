2019-07-15T10:44:24+03:00
Общество

В Калининграде проведут фестиваль в честь принцесс Дома Романовых

Александр КАТЕРУША
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В Калининграде с 18 по 20 июля пройдут дни памяти святых Царственных Страстотерпцев и великой княгини Елизаветы Федоровны. Намечен ряд мероприятий. Одно из ключевых – выставка «Принцессы Дома Романовых: от благотворительности к святости» в Калининградском историко-художественном музее (открытие 19 июля в 10:30). Экспозиция посвящена княгиням и императрицам Дома Романовых, благодаря которым в Российской империи расцвела благотворительность. В частности, покажут 12-сантиметровый кубок с монограммой Николая II под императорской короной.

Накануне, 17-18 июля, в Кафедральном Соборе Христа Спасителя Калининграда, Свято-Михайловском Кафедральном соборе Черняховска, Свято-Елисаветинском женском монастыре Славского района состоятся праздничные богослужения.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, 19 июля в 18.00 в Доме искусств Русский духовный театр ГЛАС (Москва) представит спектакль «Великая княгиня».

20 июля 12.00 в Свято-Елисаветинском женском монастыре состоится Международный фестиваль духовной музыки «Принцессы Дома Романовых». В нем примет участие Синодальный патриарший хор и другие коллективы и исполнители духовной музыки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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