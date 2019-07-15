Калининградка сообщила мошеннику данные банковской карты и едва не лишилась денег
В полицию Калининграда обратилась 53-летняя женщина, сообщив, что с ее банковского счета пытались похитить 15 тыс рублей.
Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что женщина продавал квартиру, разместив объявление в интернете. Покупатель нашелся быстро – мужчина позвонил и предложил задаток. Для этого он попросил всего лишь данные банковской карты продавца недвижимости.
Женщина предоставила их по первому же требованию, не заподозрив опасности.
В полиции рассказали, что после проделанных операций женщине пришло смс-сообщение с просьбой подтвердить перевод. Только это и помешало неизвестному похитить деньги.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого.
ИСТОЧНИК KP.RU