2019-07-15T12:19:42+03:00
Дом. Семья

В Калининграде волонтеры спасают аистенка, который выпал из гнезда

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Приют-передержка «Клюквенное».
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Аистенок выпал из гнезда в Гвардейске. Об этом работникам приюта «Клюквенное», в котором спасают диких животных, сообщила дежурная Единой диспетчерской службы Гвардейска. Она рассказала, что аиста обнаружили в центре города у пятиэтажного дома. Птица ходила по двору, но не могла взлететь.

Детеныша привезли в Калининград и показали ветеринару.

- Аистенок был на вид здоров: крылья, лапы целы. Но рентген показал, что крылом есть ушиб мягких тканей, в этом месте прощупывается отёк, есть крепитация (воздух под кожей), перелом второго и третьего ребра, контузия лёгких, - рассказали в приюте «Клюквенное». - Малышу сделали необходимые уколы, обработали от пухопероедов.

Сейчас волонтеры ищут добровольца, готового перевезти птицу на машине из ветеринарной клиники в приют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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