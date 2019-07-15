Калининградскую пенсионерку обворовал гость из Кемеровской области

СЕГОДНЯ 12:51 2019-07-15T12:51:25+03:00

После совместного застолья у женщины пропали золотые украшения на 100 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В гости к 64-летней жительнице Балтийска пожаловал житель Кемеровской области. Радушная хозяйка накрыла стол, встречу, как положено, отметили со спиртным. А когда пирушка завершилась, пенсионерка недосчиталась принадлежавших ей девяти золотых колец, а также браслета и цепочки из того же драгметалла. Общая стоимость пропавших украшений составила 100 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские, к которым обратилась горожанка, как и следовало ожидать, установили, что ноги побрякушкам приделал тот самый кемеровчанин. Свою добычу вор поспешил сплавить в ломбард.

- По имеющимся данным, мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления, - дополнили картину произошедшего в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Больше, пожалуй, и добавить нечего.

ИСТОЧНИК KP.RU