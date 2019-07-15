Под Калининградом пенсионер зарубил топором односельчанина

СЕГОДНЯ 13:01 2019-07-15T13:01:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером минувшего воскресенья, 14 июля в одном из домов поселка Красногорское Гусевского района поссорились между собой двое односельчан. Да так жестоко поссорились, что 68-летний пенсионер схватил топор и «не менее двух раз», как указано в полицейском протоколе, тюкнул своим оружием 61-летнего оппонента по голове и шее. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. А убийца отправился сдаваться правоохранителям.

- Черняховским межрайонный следственным отделом регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 105 УК РФ, - сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Ольга Анисимова. - В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый допрошен и дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU