2019-07-15T13:01:29+03:00
Происшествия

Под Калининградом пенсионер зарубил топором односельчанина

Жестокое убийство произошло в поселке Красногорское Гусевского района
Игорь ОРЕХОВ
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Вечером минувшего воскресенья, 14 июля в одном из домов поселка Красногорское Гусевского района поссорились между собой двое односельчан. Да так жестоко поссорились, что 68-летний пенсионер схватил топор и «не менее двух раз», как указано в полицейском протоколе, тюкнул своим оружием 61-летнего оппонента по голове и шее. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. А убийца отправился сдаваться правоохранителям.

- Черняховским межрайонный следственным отделом регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 105 УК РФ, - сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Ольга Анисимова. - В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый допрошен и дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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