2019-07-15T17:49:38+03:00
Спорт

Волейболистки калининградского «Локомотива» выиграли золото летней Универсиады

Соревнования прошли в Италии
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: universiade2019napoli.it
Изменить размер текста:

Неаполь впервые принял 13-е соревнования мирового студенческого спорта летнего сезона, собрав 10 тысяч спортсменов из 150 стран.

Женская волейбольная сборная России подтвердила статус фаворитов, завоевав золото. Как сообщает региональное министерство спорта, успеха команде помогли добиться представители волейбольного клуба «Локомотив-Калининградская область». На площадку выходили связующая Дарья Рысева, блокирующая Валерия Зайцева и диагональная Анастасия Стальная.

Россиянки одержали шесть побед из шести, последовательно одолев соперниц из Таиланда, Мексики, Канады, Чехии, Японии и Италии. В финальном матче местные волейболистки были обыграны со счетом 3:1.

Отметим, сборной России по волейболу на итальянском турнире руководил уроженец Славска, Заслуженный тренер России Андрей Воронков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Приморске начался ремонт ж/д переезда
Парусник «Крузенштерн» принял более 5,5 тысяч человек в субботу
В Калининграде полицейские изъяли безакцизных сигарет на миллион рублей
На калининградских дорогах с начала года сбили уже 20 велосипедистов
Калининградец жестоко избил ногами автомобиль соперника в любви
Убившего человека бетонной плитой гендиректора фирмы ограничили в свободе
Пассажиропоток аэропорта «Храброво» увеличился на 14 процентов
Из-за ремонта двух мостов меняется расписание движения трех автобусов в Калининградской области
В Калининградской области за выходные задержали 32 нетрезвых водителя
Под Калининградом пенсионер зарубил топором односельчанина
Калининградскую пенсионерку обворовал гость из Кемеровской области
В Калининграде волонтеры спасают аистенка, который выпал из гнезда
Калининградка сообщила мошеннику данные банковской карты и едва не лишилась денег
В Калининграде проведут фестиваль в честь принцесс Дома Романовых
Калининградец погиб при сплаве по горной реке в Карачаево-Черкесии
В Калининграде ночью сгорел автомобиль «Рено»
Маневры Балтфлота: подводная лодка «Дмитров» преодолела минные заграждения
Пропавшая в Пионерском девушка вернулась домой
Жители Советска отказываются выходить на улицу из-за нашествия летающих муравьев
В Правдинском районе может появиться музей Мазурского канала
В Янтарном на пляже появились камеры видеоналюдения
В Зеленоградском районе внедорожник на всей скорости влетел в дерево
Полиция разыскивает 28-летнюю девушку, пропавшую в Пионерском
Под Калининградом Фольксваген Гольф слетел с дороги и наехал на дерево – пострадали четверо
Калининград вошел в тройку лучших городов России для празднования в День рыбака
В Калининграде неизвестные раскурочили внедорожник на улице Гагарина