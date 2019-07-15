Волейболистки калининградского «Локомотива» выиграли золото летней Универсиады

СЕГОДНЯ 14:06 2019-07-15T17:49:38+03:00

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Неаполь впервые принял 13-е соревнования мирового студенческого спорта летнего сезона, собрав 10 тысяч спортсменов из 150 стран.

Женская волейбольная сборная России подтвердила статус фаворитов, завоевав золото. Как сообщает региональное министерство спорта, успеха команде помогли добиться представители волейбольного клуба «Локомотив-Калининградская область». На площадку выходили связующая Дарья Рысева, блокирующая Валерия Зайцева и диагональная Анастасия Стальная.

Россиянки одержали шесть побед из шести, последовательно одолев соперниц из Таиланда, Мексики, Канады, Чехии, Японии и Италии. В финальном матче местные волейболистки были обыграны со счетом 3:1.

Отметим, сборной России по волейболу на итальянском турнире руководил уроженец Славска, Заслуженный тренер России Андрей Воронков.

ИСТОЧНИК KP.RU