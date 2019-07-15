Из-за ремонта двух мостов меняется расписание движения трех автобусов в Калининградской области

СЕГОДНЯ 14:14 2019-07-15T14:14:22+03:00

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В министерстве развития инфраструктуры сообщили, что в связи с проведением ремонта двух мостов на автодороге Калининград - Голубево - Полевое с 22 июля по 30 сентября временно изменяется маршрут движения рейсовых автобусов:

– 146 «пос. Яблоневка – пос. Черемхово»: автобус будет следовать укороченным маршрутом до пос. Ласкино. Из пос. Ласкино, ул. Камская и далее по маршруту, с учетом установленных ограничений. В обратном направлении – по указанному маршруту;

– №146К «пос. Заречное – пос. Малое Васильково»: автобус будет следовать из пос. Заречное, автодорога «Калининград – Голубево – Полевое», подъезд к станции «Голубево», автодорога «Калининград – Мамоново», улицы Александра Суворова, ул. Камская, ул. Киевская и далее по маршруту, с учетом установленных ограничений. В обратном направлении – по указанному маршруту;

– № 147 «г. Калининград – пос. Голубево» продлен до пос. Цветково: автобус будет следовать из пос. Цветково, подъезд к станции «Голубево», автодорога «Калининград – Мамоново», ул. Александра Суворова, ул. Камская, ул. Железнодорожная, Ленинский пр-т, ул. Черняховского, пл. М. Василевского с разворотом на круговом перекрестке. В обратном направлении – по указанному маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU