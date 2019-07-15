2019-07-15T14:58:11+03:00
Экономика

Пассажиропоток аэропорта «Храброво» увеличился на 14 процентов

За шесть месяцев аэропорт обслужил более миллиона человек
Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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За шесть месяцев 2019 года аэропорт «Храброво» обслужил более 1 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, добавив, что пассажиропоток вырос на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- На внутренних воздушных линиях за шесть месяцев было обслужено 993 491 пассажир, что на 14,9% больше чем за первое полугодие 2018 года. Пассажиропоток на международных рейсах увеличился на 5,4% к прошлому году, и составил 74 739 человек, - отметили в пресс-службе.

Вырос и объем грузоперевозок, хоть и незначительно - на 0,8%, составив 3 635,760 тонн.

Наибольший объем пассажиропотока за январь – июнь обеспечили авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Уральские авиалинии» и «ЮТэйр». Традиционно, наибольшее количество пассажиров перевезено на московском и питерском направлениях.

На туристических чартерных направлениях количество путешествующих выросло на 17,1%, увеличилось количество рейсов в Анталью и Монастир, добавилось новое направление в Даламан. Всего с начала года чартерными рейсами перевезено 37 968 пассажиров.

- По прогнозам ожидается, что пассажиропоток аэропорта «Храброво» по итогам 2019 года составит 2,35 млн человек, - добавили в пресс-службе аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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