2019-07-15T15:23:12+03:00
Происшествия

Убившего человека бетонной плитой гендиректора фирмы ограничили в свободе

Руководитель строительного предприятия неудачно продемонстрировал, как нужно управлять экскаватором
Игорь ОРЕХОВ
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В апреле прошлого года на одной из стройплощадок Балтийского городского округа погиб рабочий.

Началось с того, что генеральный директор предприятия «Автострой» лично решил показать, как нужно управлять экскаватором в ходе работ по установке опор линий электропередач. То, что никаких прав на управление тяжелой техникой гендиректор не имел, его не смущало – главное, что он был в своем руководящем праве. Поэтому уселся за рычаги, подцепил ковшом бетонную плиту и начал ее перемещать. В процессе перемещения незакрепленный груз сорвался и упал на одного из находившихся поблизости мужчин. От полученных телесных повреждений последний скончался.

- Суд согласился с позицией государственного обвинения и признал подсудимого виновным в причинении смерти по неосторожности, - сообщили в Калининградской облпрокуратуре. – Назначив ему наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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