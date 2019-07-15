Убившего человека бетонной плитой гендиректора фирмы ограничили в свободе
В апреле прошлого года на одной из стройплощадок Балтийского городского округа погиб рабочий.
Началось с того, что генеральный директор предприятия «Автострой» лично решил показать, как нужно управлять экскаватором в ходе работ по установке опор линий электропередач. То, что никаких прав на управление тяжелой техникой гендиректор не имел, его не смущало – главное, что он был в своем руководящем праве. Поэтому уселся за рычаги, подцепил ковшом бетонную плиту и начал ее перемещать. В процессе перемещения незакрепленный груз сорвался и упал на одного из находившихся поблизости мужчин. От полученных телесных повреждений последний скончался.
- Суд согласился с позицией государственного обвинения и признал подсудимого виновным в причинении смерти по неосторожности, - сообщили в Калининградской облпрокуратуре. – Назначив ему наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU