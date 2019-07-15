2019-07-15T16:43:28+03:00
Происшествия

Калининградец жестоко избил ногами автомобиль соперника в любви

Пьяный ревнивец помял капот, водительскую дверь и крыло припаркованного во дворе седана
Игорь ОРЕХОВ
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Явившись к дому своей бывшей на улице Дзержинского, 37-летний житель Калининграда к своему великому неудовольствию обнаружил, что во дворе припаркован автомобиль нынешнего сердечного друга экс-жены.

Острый приступ ревности, подогрело состояние алкогольного опьянения, в котором находился отставленный супруг. И он обрушил весь свой гнев на беззащитное транспортное средство, принявшись жестоко избивать иномарку ногами. Хозяин седана обнаружил своего четырехколесного друга с помятыми капотом, водительской дверью (думается, ее ревнивец колотил с особенным наслаждением) и крылом. Подсчитав, что за кузовные работы придется выложить никак не меньше 11 тысяч рублей, опосредованно пострадавший автолюбитель написал заявление в полицию. Та быстро установила личность виновного и возбудила уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

- Максимальное наказание предусмотренное за данное преступление – лишение свободы на срок до двух лет, - добавили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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