На калининградских дорогах с начала года сбили уже 20 велосипедистов

СЕГОДНЯ 17:08 2019-07-15T17:08:33+03:00

Как отмечают в Госавтоинспекции, каждый пятый из пострадавших – несовершеннолетний

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С начала этого года на территории Калининградской области зарегистрировано уже 20 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. В результате один человек погиб, еще 19 человек получили ранения различной степени тяжести. Четверо из пострадавших – несовершеннолетние. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Последний по времени инцидент с велобайкером имел место 14 июля. В одиннадцатом часу вечера на 2-м километре автотрассы «Приморье - Донское» водитель автомобиля «Ауди» при обгоне на разрешенном для этого участке дороги не убедился предварительно в безопасности совершаемого маневра. И наехал на 16-летнего велосипедиста, катившего навстречу по обочине шоссе. С сгустившихся сумерках этого участника движения заметить и впрямь было мудрено, ибо световозвращающих элементов на одежде парень не имел. С полученными травмами он был доставлен в медучреждение.

- Недостаточные знания подростками Правил дорожного движения, становятся причиной возникновения подобных ситуаций, - отметили в Госавтоинспекции. - В связи с этим, родителям необходимо уделить внимание уровню знаний ПДД своего ребенка, а также контролировать его передвижения по дорогам общего пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU