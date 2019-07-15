В Калининграде полицейские изъяли безакцизных сигарет на миллион рублей

СЕГОДНЯ 17:26 2019-07-15T17:26:02+03:00

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В ходе проведения оперативных мероприятий, направленных на выявление незаконной продажи табачной продукции, в поле зрения сотрудников регионального Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции совместно с коллегами из ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда попал 40-летний владелец двух торговых точек. Одна из палаток бойко торговала немаркированными сигаретами на улице Черняховского. С ней успешно конкурировал аналогичный ларек на Челнокова.

Для начала правоохранители осуществили проверочную закупку, тем самым официально зафиксировав факт реализации «левой» продукции. А затем нагрянули в торговые павильоны и провели там обыски, в результате которых было изъято 52 000 пачек сигарет на сумму более 1 миллиона рублей.

- Опрошенные продавцы пояснили, что продажа табачной продукции велась по указанию директора магазинов, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере». Ее санкции включают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU