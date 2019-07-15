Парусник «Крузенштерн» принял более 5,5 тысяч человек в субботу
.Фото: пресс-служба БГА РФ
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В субботу 13 июля в Калининградском рыбном порту прошел открытый борт парусника «Крузенштерн». Как сообщает пресс-служба БГАРФ, за восемь часов работы барк посетили 5526 человек.
Вход на судно был свободный, у порта выстроилась длинная очередь из желающих. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня рыбака.
Накануне легендарный парусник завершил второй рейс навигации этого года.
«Крузенштерн» планирует пробыть в Калининграде до 19 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU