Парусник «Крузенштерн» принял более 5,5 тысяч человек в субботу

СЕГОДНЯ 17:56 2019-07-15T17:56:36+03:00

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В субботу 13 июля в Калининградском рыбном порту прошел открытый борт парусника «Крузенштерн». Как сообщает пресс-служба БГАРФ, за восемь часов работы барк посетили 5526 человек.

Вход на судно был свободный, у порта выстроилась длинная очередь из желающих. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня рыбака.

Накануне легендарный парусник завершил второй рейс навигации этого года.

«Крузенштерн» планирует пробыть в Калининграде до 19 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU