Калининградка похвасталась перед подругой золотым кольцом и лишилась его

15 Июль 19:42 2019-07-15T19:42:33+03:00

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Тем летним вечером 26-летняя жительница Гусева вместе со своей 32-летней подругой из поселка Ломово распивали спиртные напитки в доме у последней. Наконец, пришла пора отдохнуть. Но перед тем как отойти ко сну, гостья сняла с руки золотое кольцо и горделиво продемонстрировала его хозяйке:

- Видала?! На заказ сделано! Почти 10 тысяч рублей за него пришлось отвалить.

Проснувшись утром, горожанка, как ни искала, своего любимого украшения так и не нашла. Подступила с расспросами к подруге, но так с негодованием отмела все подозрения в свой адрес. Не успокоившись, гусевчанка отправилась в полицию.

Сотрудники угрозыска установили, что колечко присвоила все-таки хозяйка дома – к слову, ранее неоднократно судимая. Пока безутешная владелица бегала по правоохранителям, воровка успела сдать золотишко в ломбард.

- Сотрудники следственного отдела МО МВД России «Гусевский» возбудили в отношении сельчанки уголовное дело, - проинформировали в региональном УМВД РФ. – Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Справедливость, таким образом, восторжествовала. Но следует помнить, что гордыня – один из семи смертных грехов.

ИСТОЧНИК KP.RU