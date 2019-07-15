2019-07-15T19:42:33+03:00
Происшествия

Калининградка похвасталась перед подругой золотым кольцом и лишилась его

Пока гостья спала, хозяйка дома присвоила украшение стоимостью 10 тысяч рублей
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тем летним вечером 26-летняя жительница Гусева вместе со своей 32-летней подругой из поселка Ломово распивали спиртные напитки в доме у последней. Наконец, пришла пора отдохнуть. Но перед тем как отойти ко сну, гостья сняла с руки золотое кольцо и горделиво продемонстрировала его хозяйке:

- Видала?! На заказ сделано! Почти 10 тысяч рублей за него пришлось отвалить.

Проснувшись утром, горожанка, как ни искала, своего любимого украшения так и не нашла. Подступила с расспросами к подруге, но так с негодованием отмела все подозрения в свой адрес. Не успокоившись, гусевчанка отправилась в полицию.

Сотрудники угрозыска установили, что колечко присвоила все-таки хозяйка дома – к слову, ранее неоднократно судимая. Пока безутешная владелица бегала по правоохранителям, воровка успела сдать золотишко в ломбард.

- Сотрудники следственного отдела МО МВД России «Гусевский» возбудили в отношении сельчанки уголовное дело, - проинформировали в региональном УМВД РФ. – Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Справедливость, таким образом, восторжествовала. Но следует помнить, что гордыня – один из семи смертных грехов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Приморске начался ремонт ж/д переезда
Парусник «Крузенштерн» принял более 5,5 тысяч человек в субботу
В Калининграде полицейские изъяли безакцизных сигарет на миллион рублей
На калининградских дорогах с начала года сбили уже 20 велосипедистов
Калининградец жестоко избил ногами автомобиль соперника в любви
Убившего человека бетонной плитой гендиректора фирмы ограничили в свободе
Пассажиропоток аэропорта «Храброво» увеличился на 14 процентов
Из-за ремонта двух мостов меняется расписание движения трех автобусов в Калининградской области
Волейболистки калининградского «Локомотива» выиграли золото летней Универсиады
В Калининградской области за выходные задержали 32 нетрезвых водителя
Под Калининградом пенсионер зарубил топором односельчанина
Калининградскую пенсионерку обворовал гость из Кемеровской области
В Калининграде волонтеры спасают аистенка, который выпал из гнезда
Калининградка сообщила мошеннику данные банковской карты и едва не лишилась денег
В Калининграде проведут фестиваль в честь принцесс Дома Романовых
Калининградец погиб при сплаве по горной реке в Карачаево-Черкесии
В Калининграде ночью сгорел автомобиль «Рено»
Маневры Балтфлота: подводная лодка «Дмитров» преодолела минные заграждения
Пропавшая в Пионерском девушка вернулась домой
Жители Советска отказываются выходить на улицу из-за нашествия летающих муравьев
В Правдинском районе может появиться музей Мазурского канала
В Янтарном на пляже появились камеры видеоналюдения
В Зеленоградском районе внедорожник на всей скорости влетел в дерево
Полиция разыскивает 28-летнюю девушку, пропавшую в Пионерском
Под Калининградом Фольксваген Гольф слетел с дороги и наехал на дерево – пострадали четверо
Калининград вошел в тройку лучших городов России для празднования в День рыбака
В Калининграде неизвестные раскурочили внедорожник на улице Гагарина