В Калининграде проверят уличные сирены
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Сегодня, во вторник 16 июля, в 11:00 в Калининграде будут вновь проверять сирены.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, в Калининграде и в административных центрах городских округов и районов области будет произведено кратковременное включение уличных сирен.
Проверяют их с целью определения готовности региональной автоматизированной системы оповещения населения.
В МЧС отмечают, что это лишь проверка, сигнал никаких действий населения не предусматривает.
ИСТОЧНИК KP.RU