2019-07-16T11:00:21+03:00
Происшествия

В Калининграде работник автомойки угнал и разбил машину клиента

Глубоко нетрезвый правонарушитель на вписался в поворот и таранил ограждение тротуара
Игорь ОРЕХОВ
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Решив раз и навсегда покончить со своим преступным прошлым, 33-летний, ранее привлекавшийся за кражи и грабежи житель Калининграда зарабатывал на хлеб насущный честным трудом автомойщика на Парковой аллее. Подвели горожанина выпивка и автомобиль «Форд», который владелец оставил на химчистку до утра. «Эх, прокачусь!» - решил наш антигерой, взгромоздился за руль иномарки и отправился колесить по улицам.

Как и можно было предположить, в какой-то момент пьяный водитель утратил контроль над чужим транспортным средством и на одном из поворотов врезался в ограждение тротуара. Там его и застали прибывшие сотрудники ГИБДД, которых вызвали свидетели дорожно-транспортного происшествия.

В очередной раз оступившегося уголовника задержали и доставили в отдел полиции для возбуждения нового уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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