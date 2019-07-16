2019-07-16T11:30:47+03:00
Происшествия

Под Калининградом задержан серийный вор-домушник

По мнению полицейских, на счету преступника, как минимум, 6 краж в Гурьевском районе
Игорь ОРЕХОВ
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Налетчика задержали на месте преступления.Налетчика задержали на месте преступления.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Теплой летней ночью в один из частных домов поселка Малое Исаково, вскрыв стеклопакет окна, проник таинственный незнакомец. Хозяева отсутствовали, но на выходе незваного визитера встретили оперативники Управления угрозыска областного УМВД РФ.

Выяснилось, что в руки правоохранителей угодил серийный вор-домушник, успевший подобным образом навестить уже 6 жилищ в Гурьевском районе. Тяжестями и объемными предметами 38-летний налетчик себя не обременял, предпочитая брать деньги и ювелирные украшения. Часть последних была обнаружена при проведении обыска по месту жительства задержанного. Там же нашлись инструменты, которыми орудовал взломщик.

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в областном УМВД России. - Возбуждены уголовные дела по признакам статьи УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Ее санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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