Под Калининградом «Мерседес» сбил 15-летнего пешехода
В момент наезда подросток пересекал дорогу по нерегулируемому переходу
Полицейские считают, что водитель ехал слишком быстро.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Около половины одиннадцатого вечера 15 июля в Зеленоградском районе, на первом километре «Приморского полукольца» 27-летний водитель «Мерседеса» сбил 15-летнего подростка, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Инцидент произошел на прямом участке шоссе. В результате ДТП пешеход получил травмы.
- По предварительным данным, водитель нарушил правила проезда пешеходного перехода и выбрал скорость, несоответствующую конкретным условиям движения, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - По факту произошедшего проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU