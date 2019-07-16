Под Калининградом «Мерседес» сбил 15-летнего пешехода

СЕГОДНЯ 11:33 2019-07-16T11:33:26+03:00

Полицейские считают, что водитель ехал слишком быстро. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В момент наезда подросток пересекал дорогу по нерегулируемому переходу

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Около половины одиннадцатого вечера 15 июля в Зеленоградском районе, на первом километре «Приморского полукольца» 27-летний водитель «Мерседеса» сбил 15-летнего подростка, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Инцидент произошел на прямом участке шоссе. В результате ДТП пешеход получил травмы.

- По предварительным данным, водитель нарушил правила проезда пешеходного перехода и выбрал скорость, несоответствующую конкретным условиям движения, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - По факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU