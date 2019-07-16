2019-07-16T11:42:36+03:00
Происшествия

Калининградец пытался обворовать столовую

Целью уголовника были металлические предметы, которые он намеревался сдать в металлолом
Игорь ОРЕХОВ
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Было уже пол-третьего ночи 16 июля, когда в дежурную часть ОМВД России по Московскому району Калининграда поступила информация о том, что на улице Богдана Хмельницкого неизвестный мужчина пытается проникнуть в помещение столовой.

Прибывшие по названному адресу полицейские действительно обнаружили мужчину, который уже успел влезть внутрь помещения. Взломать решетку на дверях налетчику не удалось, и тогда он воспользовался куда менее защищенным окном. Личность задержанного установили быстро: 30-летний калининградец уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей.

Запираться уголовник не стал и признался, что его целью были любые обнаруженные в столовой металлические предметы, которые можно унести с собой и затем сдать в металлолом. По хорошо знакомой статье Уголовного кодекса РФ «Кража» горожанину светит провести в «зоне» до 5 следующих лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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