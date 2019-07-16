Посетитель калининградского магазина присвоил деньги, выпавшие из пакета другого покупателя

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-16T12:01:29+03:00

Изменить размер текста: A A

На странице «Сообщества автомобилистов Калининградской области» в социальной сети Фейсбук появилось любопытная видеозапись – как следует из пояснения, сделанная в одном из магазинов на улице Александра Невского.

У готовящегося расплатиться на кассе подростка из пакета выпадает денежная купюра крупного достоинства. Паренек этого не замечает, зато замечает находящийся позади него мужчина. Который незаметно наступает на банкноту ногой, придвигает поближе, подбирает и засовывает себе в карман. Ну, почти как вицинский Трус из знаменитой кинокомедии «Кавказская пленница».

Даже если это видео является постановочным (такие предположения также высказываются), его можно показывать в качестве напоминания о том, что в общественных местах людям стоит быть внимательными. Особенно при любых операциях с наличными деньгами.

Случай в магазине на ул. Невского в Калининграде. 18.06.19.

ИСТОЧНИК KP.RU